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Регионы России

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Россиянин развеял стереотипы о США

Россиянин развеял стереотипы о США

Российский блогер развеял стереотипы о Соединенных Штатах после путешествия по стране. Он отметил, что у него были представления о Соединенных Штатах "из голливудских блокбастеров", но жизнь оказалась более многогранной.

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