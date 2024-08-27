Россиянин развеял стереотипы о США

Российский блогер развеял стереотипы о Соединенных Штатах после путешествия по стране. Он отметил, что у него были представления о Соединенных Штатах "из голливудских блокбастеров", но жизнь оказалась более многогранной.
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