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Конь за сценой

Конь за сценой

Те, кто пришел в эти декабрьские дни на гастрольный спектакль Бурятского театра оперы и балета, показанный на Новой сцене Большого театра в рамках популярного фестиваля «Видеть музыку», присутствовали, без преувеличения, при историческом событии.

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