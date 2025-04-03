Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав вагин ковешников
    ага , вчера по местным теленовостям эту мразь показывали где она "искренне извинялась""Находишь мужика ...
  • Александр Сысоев
    Отменный экономический анализ и легкий издевательский стиль. Браво!Если Россия не ус...
  • Алексей Тан
    У Екклесиаста есть очень верные слова, как всё обращается и приходит на свои старые круги.=================== А ЭТО м...Пя-ря-мяаан!

Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

Пять лет в Биробиджане чтобы вернуть долг Родине. Власти обсуждают как вернуть в страну самых известных “релокантов”

БлокнотРУ Размер этого долга зависит от поведения каждого конкретного “релоканта” с начала СВО и может варьироваться от помощи конкретному ветерану до покупки жилья, инвестиций и пяти лет жизни в депрессивном отдалённом регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
YYYYYYY XXXXXXX
Хня кака то, умерла так умерла! Нечего им здесь делать!
Ответить
1 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
В России без этих людей воздух чище!
Ответить
15 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Зачем они нужны писать больше неочем
Ответить
6 час.
наверх