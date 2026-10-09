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«Когда играет «Зенит», всегда какие-то интриги и судейские ошибки. У «Краснодара» небольшой перевес за счет домашнего поля». Масалитин о матче

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от игры 10-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

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