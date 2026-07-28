В Крыму благоустраивают почти 200 территорий: что уже сделано, а где есть проблемные объекты

В 2026 году в Крыму благоустраивают 148 дворовых и 48 общественных территорий. Работы идут при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федеральных целевых программ и Соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы.