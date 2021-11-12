автор - Дилетант о политике Против "Аэрофлота" обещают ввести санкции Давно нас ни в чем не обвиняли, правда? Мне даже как-то скучно стало жить, и вчера в Абхазии не удалось ни с кем вступить в продолжительную дискуссию, потому что они рассказывали мне, какая прекрасная страна Россия, а я с ними соглашалась.