автор - Дилетант о политике Против "Аэрофлота" обещают ввести санкции Давно нас ни в чем не обвиняли, правда? Мне даже как-то скучно стало жить, и вчера в Абхазии не удалось ни с кем вступить в продолжительную дискуссию, потому что они рассказывали мне, какая прекрасная страна Россия, а я с ними соглашалась.
Давно нас ни в чем не обвиняли, правда?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну что поделать если в России политики и чиновники садомазохисты и ДБСМшики но не могут они по другому общаться с США и ЕС им доставляет удовольствие когда прикладывают мордой об стол и публично унижают... Россия решила проводить дополнительную закачку газа в хранилища ЕС цны резко опустились, а в обратку вместо благодарности, а не ввести новые санкции против России...
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9 час.
Vasily Golov
Беларусь, как и ЕС, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В министерстве добавили, что в проекте соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с данным процессом. Кроме того, в отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран предусмотрен двухлетний переходный период. 2019г.
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8 час.
Лора Лора
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну что поделать если в России политики и чиновники садомазохисты и ДБСМшики но не могут они по другому общаться с США и ЕС им доставляет удовольствие когда прикладывают мордой об стол и публично унижают... Россия решила проводить дополнительную закачку газа в хранилища ЕС цны резко опустились, а в обратку вместо благодарности, а не ввести новые санкции против России...
Эти дебилы по любому обвинят, понятно....потому что Россия! Понял пень...
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7 час.
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