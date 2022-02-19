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«Не поехал бы в Украину, если бы знал, что будет война. Если это случится – уеду в другую страну на машине». Хавбек «Ингульца» Антви о возможном вторжении России

Полузащитник «Ингульца» Родни Антви покинет Украину в случае возможного вторжения России. «Если бы точно знал, что будет война, не поехал бы [в чемпионат Украины].

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