Эксперт объяснил, почему геймеры могут оказаться «под колпаком»

﻿﻿Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предложил разработать систему общего контроля над компьютерными играми, которая учитывала бы все этапы производства, распространения и эксплуатации, а также базовые цифровое образование в этой области.