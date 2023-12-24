Эксперт объяснил, почему геймеры могут оказаться «под колпаком»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предложил разработать систему общего контроля над компьютерными играми, которая учитывала бы все этапы производства, распространения и эксплуатации, а также базовые цифровое образование в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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