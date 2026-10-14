«Он звонит и называет меня по имени отчеству»: 83-летнюю бабушку в Новороссийске обманул мошенник. Напуганная старушка отдала все свои накопленияВ Новороссийске 83-летняя женщина отдала мошенникам четыре миллиона рублей.