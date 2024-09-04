ВСУ не смогли встречным ударом сорвать «русский подскок» от Селидово

Константин Ольшанский 3 сентября 2024 г., 21:28 RID: падение Очеретино стало переломным моментом в Покровской операции Российские войска, действующие на Авдеевско-Покровском направлении, освободили еще два населенных пункта, Долиновку и Лесовку, а также продвинулись на окраинах Украинска.