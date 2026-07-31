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Мировое обозрение

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Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва

Огромный столб чёрного дыма поднялся над Павлоградом после взрыва

В Павлограде Днепропетровской области минувшей ночью было жарко. Без преувеличения. После серии прилётов российских ракет местные паблики мгновенно заполонили кадры, на которых густой чёрный дым поднимается выше девятиэтажек.

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