Аллилуйя! Сто раз было сказано, что никакого отношения к российским национальным интересам она не имела, не имеет и иметь не будет.
"Зерновая сделка", судя по всему, наконец-то накрывается медным тазом
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Армагедоныч, хватит "работать на публику". Да, мы около года давали возможность отгружать зерно и т.п. из Украины через порт Одессы. Для чего? Несколько обстоятельств для этого было. Показать что не в Африку возят, а в ЕС. Помочь Эрдогану переизбраться, другой президент Турции был бы хуже. И другие причины, которые в соцсетях не обсуждают.
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