"Зерновая сделка", судя по всему, наконец-то накрывается медным тазом

Игорь Кузнецов

Армагедоныч, хватит "работать на публику". Да, мы около года давали возможность отгружать зерно и т.п. из Украины через порт Одессы. Для чего? Несколько обстоятельств для этого было. Показать что не в Африку возят, а в ЕС. Помочь Эрдогану переизбраться, другой президент Турции был бы хуже. И другие причины, которые в соцсетях не обсуждают.