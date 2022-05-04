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Африканский водоем-убийца: на счету озера Ниос 1800 человеческих жертв

Африканский водоем-убийца: на счету озера Ниос 1800 человеческих жертв

Озеро Ниос, расположенное среди гор Массиф-дю-Мбам в северо-восточной части Камеруна, местные жители столетиями считали благодатным и дарующим жизнь.

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