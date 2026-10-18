Президент США Дональд Трамп не стал исключать дальнейшего ужесточения санкций против России. Американский лидер дал понять, что возможность усилить давление остаётся открытой, однако окончательное решение будет принимать он сам.
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