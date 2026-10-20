Челябинский областной суд заключил под стражу до 18 декабря 2026 года 29-летнего жителя Миасса, обвиняемого в убийстве 42-летнего мужчины, которого он избил возле остановки «Жуковского» и оставил на проезжей части, где потерпевшего сбила машина.