Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Помимо этого, с 9 до 10 утра по Васильевскому острову и Тучкову мосту прошла колонна подлинных исторических машин из коллекции Горэлектротранса: ЯТБ-1, ЯТБ-2, МТБ, ЗиУ-5 и ЗиУ-9.