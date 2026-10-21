Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Помимо этого, с 9 до 10 утра по Васильевскому острову и Тучкову мосту прошла колонна подлинных исторических машин из коллекции Горэлектротранса: ЯТБ-1, ЯТБ-2, МТБ, ЗиУ-5 и ЗиУ-9.
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