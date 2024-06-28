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Петербургский дневник

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В Госдуме предложили запретить чай в пакетиках-пирамидках

Если продукт вреден для здоровья, его оборот могут ограничить В Государственной думе подняли вопрос о безопасности чая в пакетиках-пирамидках, требуя от Минздрава провести исследование его влияния на здоровье.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
а еще и на Бастрыкина обижаются за госдуру! бесполезные бюджетопотребители!
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