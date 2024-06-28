В Госдуме предложили запретить чай в пакетиках-пирамидках

Если продукт вреден для здоровья, его оборот могут ограничить В Государственной думе подняли вопрос о безопасности чая в пакетиках-пирамидках, требуя от Минздрава провести исследование его влияния на здоровье.
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