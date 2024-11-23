10 сексуальных традиций Древнего мира, которые приведут в шок современного человека

Хотя консерваторы утверждают, что современное общество стало слишком свободным в своих нравах в сравнении с благочестивыми предками, некоторые из сексуальных практик древних выглядят сегодня чересчур экстравагантными.
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