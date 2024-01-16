Названа причина задержки рейса Flydubai из Пулково на два дня

СМИ назвали причину задержки рейса Flydubai из Пулково.Рейс FZ 992 Flydubai, который должен был вылететь из аэропорта Пулково в Петербурге еще в 00:30 14 января, вылетел по итогу лишь спустя два дня – около 8:20 утра вторника, 16 января.