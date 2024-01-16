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Названа причина задержки рейса Flydubai из Пулково на два дня

Названа причина задержки рейса Flydubai из Пулково на два дня

СМИ назвали причину задержки рейса Flydubai из Пулково.Рейс FZ 992 Flydubai, который должен был вылететь из аэропорта Пулково в Петербурге еще в 00:30 14 января, вылетел по итогу лишь спустя два дня – около 8:20 утра вторника, 16 января.

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