Александр Стояногло: "Отставка принявших это решение и уголовное расследование данного акта - обязательны"

Бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло подверг критике решение президента Майи Санду, которая помиловала наркоторговца, но ранее отказала в помиловании матери пятерых детей.
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