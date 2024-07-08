Maersk открывает дочернюю компанию по установке морских ветрогенераторов Датская компания Maersk открывает дочернюю компанию, которая будет специализироваться на внедрении морской ветроэнергетики.
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Maersk открывает дочернюю компанию по установке морских ветрогенераторов Датская компания Maersk открывает дочернюю компанию, которая будет специализироваться на внедрении морской ветроэнергетики.
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