Китайский глубоководный аппарат для добычи ископаемых успешно испытан на глубине 4 км

«Аппарат должен не только свободно передвигаться по неровностям морского дна в неблагоприятных условиях, но и добывать и собирать ресурсы, а также эффективно возвращаться на поверхность, - рассказал руководитель проекта Ян Цзяньминь.
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