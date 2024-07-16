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Царьград

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44% украинцев выступили за мирные переговоры с Россией

44% украинцев выступили за мирные переговоры с Россией

Ниже всего поддержка мирных переговоров на востоке Украины.Почти половина жителей Украины выступают за скорейшее окончание боевых действий и поддерживают мирные переговоры с Россией.

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