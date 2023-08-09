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Маслов об отсутствии игровой практики в «Спартаке»: «Меня это не устраивает. Уважаю выбор тренера»

Маслов об отсутствии игровой практики в «Спартаке»: «Меня это не устраивает. Уважаю выбор тренера»

— В этом сезоне ты не играешь. Что с этим делать? — Да, я не играю вообще. Конечно, такая ситуация меня не устраивает.

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