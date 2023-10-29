Городские соревнования по ориентированию ´Золотая осень´.

14 октября под шелест ниспадающей листвы на территории памятника природы Луковая гора города Бобруйска прошли городские соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся школ города, организатором которых традиционно выступил ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г.
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