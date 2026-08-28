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В РПЦ назвали главные дела на праздник Успения Пресвятой Богородицы

В РПЦ назвали главные дела на праздник Успения Пресвятой Богородицы

Помимо храмовой молитвы, в Церкви подчеркивают важность дел милосердия: навестить одиноких или пожилых родственников, помочь нуждающимся, проявить заботу о близких В день Успения Пресвятой Богородицы верующие обращаются к Божией Матери с молитвами, чтобы вспомнить ее жизненный путь, сообщил в беседе с "Абзацем" протоиерей Виталий Рыбаков из храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" в городе Рыбное.

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