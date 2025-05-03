Штраф до 300 тысяч рублей или 8 лет тюрьмы: Роскачество напоминает, что за запрещенные растения на даче придется расплачиваться Ольга БезродняяРоскачество объяснило россиянам, что они несут ответственность и им грозит уголовное наказание за выращивание некоторых растений на дачах.