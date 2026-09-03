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Заморозки в Алтайском крае продержатся до 5 сентября

Заморозки в Алтайском крае продержатся до 5 сентября

Настоящие погодные качели: по ночам минусовые температуры, а днем ожидается +20 градусов и выше В Алтайском крае местами до 5 сентября при прояснениях сохранятся заморозки, сообщает региональный Гидрометцентр.

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