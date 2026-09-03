Заморозки в Алтайском крае продержатся до 5 сентября

Настоящие погодные качели: по ночам минусовые температуры, а днем ожидается +20 градусов и выше В Алтайском крае местами до 5 сентября при прояснениях сохранятся заморозки, сообщает региональный Гидрометцентр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сделал заяв...
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым