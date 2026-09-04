РЖД представляют новый капсульный плацкарт с увеличенными полками и душевыми кабинами

Российские железные дороги (РЖД) объявили о разработке нового капсульного плацкартного вагона, который будет отличаться увеличенными размерами полок, индивидуальной системой вентиляции и наличием душевых кабин.
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