Трамп получил письмо от Зеленского с посланием о готовности к переговорам

REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед конгрессом сообщил, что получил письмо от лидера киевского режима Владимира Зеленского, в котором он заявил о готовности подписать договор по редкоземельным ресурсам и сесть за стол переговоров.
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