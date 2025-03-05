Трамп получил письмо от Зеленского с посланием о готовности к переговорам

REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед конгрессом сообщил, что получил письмо от лидера киевского режима Владимира Зеленского, в котором он заявил о готовности подписать договор по редкоземельным ресурсам и сесть за стол переговоров.