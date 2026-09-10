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Правительство России выделило Республике Алтай 400 млн рублей на социальную сферу

Правительство России выделило Республике Алтай 400 млн рублей на социальную сферу

Правительство России выделило дополнительные средства четырем регионам, в том числе Республике Алтай.

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