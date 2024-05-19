Километровые очереди и полные залы: как прошла Ночь музеев – 2024 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая, ФедералПресс. Накануне в столице Приволжья состоялась всероссийская акция «Ночь музеев», участники которой – культурные учреждения города – на несколько часов открыли свои двери для свободного посещения и подготовили для гостей экскурсии, квесты, мастер-классы, концерты и другие активности.