Километровые очереди и полные залы: как прошла Ночь музеев – 2024 в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая, ФедералПресс. Накануне в столице Приволжья состоялась всероссийская акция «Ночь музеев», участники которой – культурные учреждения города – на несколько часов открыли свои двери для свободного посещения и подготовили для гостей экскурсии, квесты, мастер-классы, концерты и другие активности.
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