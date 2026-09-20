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Царьград

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Маргарита Симоньян о новой напасти: "Тяжелейше и страшнейше заболел сын"

Маргарита Симоньян о новой напасти: "Тяжелейше и страшнейше заболел сын"

О болезни сына Баграта Маргарита Симоньян узнала через 40 дней после того, как её муж, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому: "Тяжелейше и страшнейше заболел сын".

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