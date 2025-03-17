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Царьград

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Бессрочная командировка. В Курской области в окружение русских попали 30 офицеров стран НАТО. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Бессрочная командировка. В Курской области в окружение русских попали 30 офицеров стран НАТО. Свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

Если иностранные наёмники добровольно не сложат оружие и не сдадутся в плен, то будут беспощадно ликвидированы.

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Комментарии
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Амара Карпова
Не брать в плен животных🤮💩
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20 час.
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