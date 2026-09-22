Пенсионерам приготовиться: какие выплаты и льготы можно получить осенью Елена ГалицкаяОсень для многих российских пенсионеров становится временем, когда стоит внимательно проверить свои права на дополнительные выплаты и льготы.
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