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Ханс Кристер Холунн: «Я был на грани потери сознания после четырех кругов»

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал свое выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине, где он финишировал четвертым (+2.

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