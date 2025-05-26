Какой-то укурок совершал непотребные движения с православным крестом, а девица с покоцанной наколками физиономией обещала "обос…ть иконы

Русский Колоколъ Надругавшиеся над крестом наркоблогеры из Балашихи – это медийный проект Сценарии, техническая поддержка, продвижение и деньги – все указывает на то, что детишки "играют в андеграунд" под заказ.
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