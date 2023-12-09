Актуальные советы спасателя: как действовать, если провалился под лед Елена ГалицкаяВ холодные зимние дни многие ищут удовольствие в прогулках по замерзшим водоемам, но такие похождения могут превратиться в опасные ситуации, предупреждают журналисты ftimes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии