Актуальные советы спасателя: как действовать, если провалился под лед Елена ГалицкаяВ холодные зимние дни многие ищут удовольствие в прогулках по замерзшим водоемам, но такие похождения могут превратиться в опасные ситуации, предупреждают журналисты ftimes.