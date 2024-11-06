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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов об осторожном футболе «Рубина»: «В моих командах акцент не на трусливость, а на дисциплину и организацию. Болельщики могут вставать с дивана и пробовать тренироваться»

–  Болельщики в интернете называют ваш футбол осторожным. Что можете сказать таким «диванным» экспертам? – Вставать с дивана и пробовать тренироваться.

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