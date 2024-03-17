План по тушению лесных пожаров утвердили в Иркутской области

В Иркутской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров на 2024 год. Документ подписан главой региона Игорем Кобзевым и согласован Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз), сообщили в пресс-службе областного правительства.
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