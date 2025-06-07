Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

ИА Новороссия "Друзья Алиева" разоряют нашу промышленность? Удар нанесла мафия "Садовода": Русских увольняют, фабрики закрывают Коллаж NovorosInform Вскрыта новая коррупционная схема, которая подрывает экономику страны в больших масштабах.

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Комментарии
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Александр Бабин
И сколько эта болтовня будет продолжаться Может пора и дело показать
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но пока в РФ это сделать не кому,во власти стоят другие &quot;патриоты&quot; с ковычками во лбу!
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2 час.
Валерий Мязин
Позорное продажное правительство, только их вина что сейчас творится в России. После первой выходки Алиева , надо было всё закрывать и депортировать всё это сучье племя.
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1 час.
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