ЕС решил прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за российского павильона. Евродепутат Тьерри Мариани осудил эту меру, отметив, что она не ослабляет Россию, а лишь лишает европейцев контакта с глубокой культурой.
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