Трамп: Байден забыл помиловать себя

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сожаление тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть пост главы государства.
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