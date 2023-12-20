Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки

В Кургане задержали 55-летнюю местную жительницу, которая потушила Вечный огонь. Как выяснил региональный Следственный комитет, вечером 18 декабря россиянка пришла к мемориалу и залила пламя водой из бутылки.
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