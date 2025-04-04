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Царьград

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Выбор Серебрякова на роль академика Лаврентьева возмутил главу новосибирского Союза отцов

Выбор Серебрякова на роль академика Лаврентьева возмутил главу новосибирского Союза отцов

Съёмки фильма "Самая умная улица в мире" уже идут. В прокат картина про Новосибирский Академгородок должна выйти осенью 2025 года.

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