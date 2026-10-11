INTERVALS-2027 в Нижнем Новгороде пройдёт с 29 апреля по 3 мая

Юбилейный десятый фестиваль медиаискусства INTERVALS пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 3 мая 2027 года, заняв майские праздничные дни.
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