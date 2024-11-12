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Крымская газета

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Крымские теплицы обеспечивают регион овощами на 70%

Крымские теплицы обеспечивают регион овощами на 70%

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк сообщил корреспонденту Крымского информационного агентства, что в Крыму планируется собрать 190 тысяч тонн овощей из закрытого грунта до конца года.

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