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Роботы «Лягушка» костромских десантников доставляют грузы на передовую у Алешек

Роботы «Лягушка» костромских десантников доставляют грузы на передовую у Алешек

Десантники Костромского гвардейского полка ВДВ группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по разминированию маршрутов выдвижения и доставке продовольствия, медикаментов, боекомплекта и средств связи на линию боевого соприкосновения на Херсонском направлении.

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