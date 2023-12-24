Ученый Кошкин заявил, что США может развязать вооруженный конфликт за Арктику

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью «Звезде» объяснил, почему США стремятся забрать себе как можно больше арктических территорий, как Штаты хотят противостоять росту влияния России на Арктику и чем может закончиться агрессивная экспансия Запада.