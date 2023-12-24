Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 953 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    боюсь, что Вам не ответят!БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦ...
  • Иван Щукин
    Господин Путин, слова словами, а толк когда от этих слов будет?БЕСПРЕДЕЛ ИНОСПЕЦ...
  • Людмила Боченкова
    шансов у украины на победу нет !даже если Боррей пошлёт в укро яму деньги и оружие !на яму не напасёшь хламу!победа з...Боррель заявил, ч...

Ученый Кошкин заявил, что США может развязать вооруженный конфликт за Арктику

Ученый Кошкин заявил, что США может развязать вооруженный конфликт за Арктику

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью «Звезде» объяснил, почему США стремятся забрать себе как можно больше арктических территорий, как Штаты хотят противостоять росту влияния России на Арктику и чем может закончиться агрессивная экспансия Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх