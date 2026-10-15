Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть.
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а минусов типа нет?